Кандидат на пост мэра Николаева от партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров считает, что так называемый «японский мост» в обозримом будущем построен не будет. По его мнению, вместо того, чтобы бесконечно ждать его строительства, следует привести в порядок Варваровский мост и открыть на реке Южный Буг севернее Николаева паромную переправу для транзитного автотранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— О строительстве японского моста я слышу почти 20 лет. Уверен, что это — очень и очень отдаленная перспектива, а проблему надо решать сегодня, — заявил он.

По мнению Юрия Гранатурова, оптимальный путь решения проблемы транзитного транспорта заключается в том, чтобы, во-первых, капитально отремонтировать существующий Варваровский мост, а, во-вторых, построить паромную переправу с транспортными развязками севернее Николаева, которая поможет пустить автотранзит в направлении Одессы, Херсона, Киева, Кропивницкого и Днепра без захода в областной центр.

— Еще несколько лет назад компания «Нибулон» предложила построить на Южном Буге паромную переправу. Для этого проектанты с учетом интенсивности движения транзитного транспорта должны просчитать оптимальное количество паромов и буксиров. Такая переправа не только позволит разгрузить Николаева от транзитных потоков, но и обойдется минимум в десятки раз дешевле, чем новый мост. Строительство переправы даст загрузку судостроителям и дорожникам. К тому же, учитывая глобальное потепление, переправа сможет работать круглогодично, включая зиму, — считает Юрий Гранатуров.

Что же касается судьбы Варваровского моста, по мнению кандидата в городские головы нынешняя власть продемонстрировала дилетантский подход.

— Учитывая рост бюджета развития, за пять лет город за свои деньги вполне мог разработать качественный проект поэтапного капремонта Варваровского моста. Проект стал бы нашим вкладом в решение проблемы при передаче моста Укравтодору. Но это сделано не было. Время упущено, — сказал он.

По его словам, не выполняются даже предаварийные работы, которые можно делать на основе технического обследования, такие как восстановление защитного слоя бетона, пришедших в негодность болтовых соединений и т. д.

— Очень плохо, что не преодолена ведомственная неразбериха. Мост — дорога государственного значения, верхние 5 сантиметров асфальтобетона находятся на балансе Службы автодорог, а остальное принадлежит городу, включая отбойники, знаковое хозяйство, дорожную разметку. Пока мэрия и Служба автодорог всё валят друг на друга, надлежащее содержание моста не обеспечивается. Город должен ответственно и качественно выполнять свою часть работ по содержанию, а Служба автодорог — свою, — убежден Юрий Гранатуров.

Пресс-релиз

Напомним, ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что договорился с министром инфраструктуры Владиславом Криклием о строительстве нового моста через реку Южный Буг.

Как известно, во время визита в Японию в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаока перспективы строительства в Николаеве так называемого «японского моста» через реку Южный Буг.

Отметим, что планы построить в Николаеве новый мост озвучиваются уже на протяжении многих лет. В 2013 году в Николаеве презентовали проект строительства мостового перехода через Южный Буг, который планировалось построить за пять лет. Общая стоимость строительства оценивалась в 3,5 миллиарда гривен. Проект предусматривал строительство участка дороги по обеспечению соединения «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» с участком дороги в районе села Половинки Николаевского района. В сентябре 2013 года в Николаев приезжал посол Японии, который подтвердил важность строительства мостового перехода через Южный Буг.

Однако в итоге японские инвесторы приняли решение профинансировать реконструкцию канализационных сетей в поселке Бортничи под Киевом вместо строительства моста в Николаеве.

В 2018 году переговоры о строительстве моста были возобновлены. По мнению мэра Николаева Александра Сенкевича, которое он озвучил в прошлом году, строительство так называемого «японского моста» в Николаеве может начаться в 2022 году и закончиться через 4 года.

В июне этого года стало известно, что инвестпроект реконструкции международной автомобильной дороги М14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск на участке Одесса — Николаев — Херсон предусматривает строительство нового моста в Николаеве.

Также в прошлом году представители японской компании JICA представили в Николаеве результаты исследования в рамках подготовки проекта строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию и в «Укравтодор» с просьбой ускорить процесс по получению кредита на строительство так называемого «японского» моста в Николаеве.