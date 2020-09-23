Кандидат в мэры от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская представила участника своей команды Александра Бурдуна, который отвечает за направление дороги.

Об этом она написала на своей странице в Facebook., передает пресс-служба кандидата.

— Сегодня хочу представить члена своей команды — Александра Бурдуна. Он занимается направлением дорог, стратегию именно по этому вопросу мы озвучиваем в видео. Мы говорим о проблемах разрушения дорожного покрытия из-за большого количества крупногабаритного транспорта, который проходит через город; о ежегодном ямочном ремонте и его несостоятельность выдержать даже один сезон; про отсутствие велодорожок в городе и бездействие власти из года в год в этом вопросе, — озвучила основные проблемы Татьяна Домбровская.

Александр Бурдун и Татьяна Домбровская

Александр Бурдун, как эксперт в этой отрасли, предлагает действенные решение существующих проблем.

— Необходимо «закрыть» город для грузовиков и построить объездные дороги. Это позволит разграничить транспортные потоки и уменьшить нагрузку на дороги. Также, нужен комплексный подход к восстановлению дорожной сети. Необходимо увеличить долю капитального ремонта, когда полностью ремонтируется все дорожное полотно от бордюра до бордюра. Мы также планируем разработать сеть велодорожек в городе, с необходимой разметкой и специальными парковками, — сказал он.

Пресс-релиз