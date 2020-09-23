В городе Очаков Николаевской области установили билборд в стилистике партии «Слуга народа», на котором написали «Херсонщина — це ти!».

Фотографии борда опубликовала представительница гражданской сети «Опора» на своей странице в Facebook.

Так, борд выполнен в типичной стилистике партии «Слуга народа» и на нем размещены слоганы политсилы: «Буде так, як вирішиш ти!» и «Херсонщина — це ти!».

Напомним, в поселке Казанка Николаевской области зафиксировали факт поклейки билбордов с рекламой политсилы «Слуга народа» при помощи пожарной машины.

После чего было начато служебное расследование по факту расклейки пожарной машиной политической рекламы партии «Слуга народа» в поселке Казанка.

Комментируя данную ситуацию, народный депутат по этому округу, представитель партии «Слуга народа» Игорь Негулевский заявил, что пожарная машина участвовала в поклейке билбордов с политической рекламой в поселке Казанка по причине того, что спасатели выполняли высотные работы в рамках договора с рекламным агентством.

В свою очередь, глава предвыборного штаба политической партии «Слуга народа» в Николаевской области Виталий Ким данную ситуацию комментировать отказался.

В результате расследования в части применения служебного пожарного автомобиля для наклеивания на билборд политической рекламы партии «Слуга народа» был уволен начальник 17-й пожарно-спасательной части.