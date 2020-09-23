В среду, 23 сентября, партия «Наш край» в Николаевской области подала на регистрацию список кандидатов в областной совет в ТВК.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава партии Юрий Кормышкин, передает пресс-служба политсилы.

— Сегодня большой день! Партия «Наш край» в Николаевской области подала на регистрацию список кандидатов в областной совет в ТВК. Все 64 человека в этом списке — достойные люди, за каждого из которых готов поручиться. Я очень горд своей командой! Каждый из нас лидер в своей сфере, но все мы — это единая команда, которая готова брать на себя ответственность за будущее нашей громады, — заявил он.

Юрий Кормышкин отметил, что избирателям рекомендовал бы делать свой выбор в пользу профессионализма, хозяйственности, опыта и честности.

— Я, конечно же, не сомневаюсь, что каждая политическая сила старается подготовить как можно лучшую команду. Каждого члена команды «Наш край», которых мы подали в списке, я подбирал лично и уверен в каждом из них. Я им доверяю и попрошу довериться и вам! — подчеркнул Юрий Кормышкин.





Пресс-релиз