Китайская компания ByteDance, которая владеет сервисом TikTok, обратилась в американский суд с просьбой временно заблокировать запрет на скачивание приложения.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что компания подала прошение провести судебные заседания по делу об американском сегменте до того, как соответственный запрет вступит в силу.

Напомним, Федеральный суд США заблокировал исполнение указа президента Дональда Трампа, который с 20 сентября блокировал работу китайского мессенджера WeChat.