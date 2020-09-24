Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость ситуации, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета безопасности ООН.

Об этом он сказал на общих прениях мировых лидеров во время заседания 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в онлайн-режиме, пишет УНИАН.

Владимир Зеленский выразил благодарность международным партнерам за помощь и поддержку на пути к восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

— Надеемся на дальнейшее единство международного сообщества в этом вопросе. Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней и авторитета международного права, важную роль должна играть именно ООН. Для этого следует совершенствовать существующие механизмы. Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета безопасности ООН, — добавил Владимир Зеленский государства, отметив, что все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета безопасности.

Глава государства заявил, что Украина будет активно участвовать в процессе его реформирования.

— Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также представил в ООН концепцию Международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.