Президент Украины Владимир Зеленский начал в четверг утром встречу с президентом Словакии Зузаной Чапутовою.

Об этом сообщает Офис Президента.

Помимо этого планируется встреча с премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета (парламента) Борисом Колларом.

Во время визита будет подписан ряд двусторонних соглашений.

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону, чтобы почтить память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Во время поездки в Оман Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

В июле Зеленский с президентом Швейцарии посетили Донбасс.