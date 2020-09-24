Президент Украины Владимир Зеленский начал в четверг утром встречу с президентом Словакии Зузаной Чапутовою.
Об этом сообщает Офис Президента.
Помимо этого планируется встреча с премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета (парламента) Борисом Колларом.
Во время визита будет подписан ряд двусторонних соглашений.
Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону, чтобы почтить память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Во время поездки в Оман Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
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Президент Украины Владимир Зеленский начал в четверг утром встречу с президентом Словакии Зузаной Чапутовою.
Об этом сообщает Офис Президента.
Помимо этого планируется встреча с премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета (парламента) Борисом Колларом.
Во время визита будет подписан ряд двусторонних соглашений.
Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону, чтобы почтить память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Во время поездки в Оман Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.