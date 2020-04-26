Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону, чтобы почтить память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент и премьер возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году.

— Чернобыльская катастрофа - это, без преувеличения, беда планетарноо масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля это колыбель и дом для всего человечества, а потому ее сохранение — это ответственность каждого человека и общая обязанность всех наций мира, - сказал Владимир Зеленский.

— У меня есть друг. В 1986 году он был в Чернобыле. Он прекрасно понимал, что происходит, но оставался и делал свою работу. После эвакуации еще полгода искал свою семью. Каждый год я звоню ему в этот день, чтобы сказать лишь одно слово: «Спасибо!». Спасибо всем спасателям и кланяюсь тем, кто отдал жизнь за нашу безопасность, - написал премьер-министр в своем телеграмм-канале.

В воскресенье Зеленский также планирует осмотреть места пожаров в Чернобыльской зоне и наградить сотрудников ГосЧС, которые принимали участие в тушении масштабных лесных пожаров в зоне отчуждения, сообщили в Офисе президента.

Напомним, катастрофа на ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Реактор перегрелся и произошло два тепловых взрыва, в результате которых был разрушен сам реактор и четвертый энергоблок ЧАЭС. В воздух попало большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв замалчивался, но после сообщений из Швеции, где обнаружили радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация жителей Киевской области.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Чернобыльской катастрофы, которая произошла 34 года назад.