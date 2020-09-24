В Украине зафиксировали второй летальный случай от коронавируса среди детей. Всего за сутки умерли от COVID-19 52 человека.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за сутки коронавирусом заболели 242 ребенка. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 12 400 детей.

– За последние сутки в Украине зафиксировано 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это второй смертельный случай ребенка за все время пандемии, - сказал Степанов.

С начала пандемии в стране от коронавируса умерли 3757 человек.