Об этом он сообщил в своем Instagram.

По словам Узелкова, его «беспокоят социально незащищенные жители города и благоустройство Винницы». Боксер заявил, что зайдет «в каждый кабинет в горсовете» и «наведет там порядок».

Боксом он начал заниматься с 1987 года. Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 24 октября 2004 года, когда он переиграл в шести раундах другого новичка Сулеймана Джерилова.

Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего Узелков провел 34 боя, одержав победу в 30 из них. Вслед за этим Вячеслав стал членом жюри передачи «Украина имеет талант» (2014-2015 годы), а затем — тренером проекта «Взвешенные и счастливые».

Напомним, бывший мэр Харькова и экс-регионал Михаил Добкин собирается баллотироваться на должность главы Харькова — конкурировать он будет и со своим политическим партнером Геннадием Кернесом.