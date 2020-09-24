Министр здравоохранения Максим Степанов назвал один из основных факторов распространения коронавируса в Украине. Речь идет о проведении массовых мероприятий.

Об этом Степанов рассказал в ходе брифинга, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что в Днепропетровской области и Днепр зафиксирован рост числа заболевших.

– Не очень сложно провести соответствующую «цепочку»: с точки зрения проведения массовых мероприятий, которые происходили. Это еще раз говорит о том, что именно массовые мероприятия являются одним из основных факторов распространения коронавирусной болезни, - пояснил глава Минздрава.

Степанов призвал местную власть не проводить такие мероприятия, поскольку они способствуют росту числа новых случаев заболевания.

– Такие вещи как празднование дня города, или тот праздник, который мы видели в Запорожье... оно все будет приводить к росту числа заболевших. Причем, к росту достаточно мгновенному, - предупредил чиновник.

Напомним, за сутки 23 сентября положительный результат теста на COVID-19 получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели.