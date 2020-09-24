В Киеве оштрафовали около 40 администраций общежитий за нарушение карантинных мероприятий.

Об этом сообщил глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана на своей странице в Facebook.

— На сегодня в Киеве суды удовлетворили административные протоколы относительно около 40 руководителей столичных общежитий из-за несоблюдения карантинных требований. Их оштрафовали на 34 тысячи гривен, - сообщил он.

По словам Олега Рубана, столичные общежития находятся в зоне риска распространения COVID-19, поэтому Госпродпотребслужба уделяет значительное внимание проверке соблюдения в них карантинных требований.

В частности, в Киеве ежедневно работают специальные группы, которые проводят проверки и составляют протоколы за нарушение карантина.

Напомним, что по состоянию на 10:00 24 сентября в Николаевской области выявлено 89 новых случаев COVID-19.