Украина и Словакия в рамках визита президента Владимира Зеленского в эту страну подписали соглашение о возобновлении работы международного аэропорта «Ужгород».
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, переговоры были непростыми, но завершились положительно. Соглашение позволит восстановить функционирование этого аэропорта.
— Я благодарен словацкой стороне за конструктивный подход и хорошее дело для наших стран и развития Закарпатья, — написал дипломат.
Международный аэропорт «Ужгород» не работает с 2016 года, с тех пор как истек срок межправительственного соглашения между Украиной и Словакией об общем воздушном пространстве. Из-за расположения аэропорта при взлете и посадке на аэродроме «Ужгород» самолеты нарушают воздушное пространство соседней страны.
Напомним, в государственном бюджете на 2021 год необходимо заложить 2 миллиарда гривен на строительство аэропорта в Днепре.
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Украина и Словакия в рамках визита президента Владимира Зеленского в эту страну подписали соглашение о возобновлении работы международного аэропорта «Ужгород».
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, переговоры были непростыми, но завершились положительно. Соглашение позволит восстановить функционирование этого аэропорта.
— Я благодарен словацкой стороне за конструктивный подход и хорошее дело для наших стран и развития Закарпатья, — написал дипломат.
Международный аэропорт «Ужгород» не работает с 2016 года, с тех пор как истек срок межправительственного соглашения между Украиной и Словакией об общем воздушном пространстве. Из-за расположения аэропорта при взлете и посадке на аэродроме «Ужгород» самолеты нарушают воздушное пространство соседней страны.
Напомним, в государственном бюджете на 2021 год необходимо заложить 2 миллиарда гривен на строительство аэропорта в Днепре.