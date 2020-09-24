Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, переговоры были непростыми, но завершились положительно. Соглашение позволит восстановить функционирование этого аэропорта.

— Я благодарен словацкой стороне за конструктивный подход и хорошее дело для наших стран и развития Закарпатья, — написал дипломат.

Международный аэропорт «Ужгород» не работает с 2016 года, с тех пор как истек срок межправительственного соглашения между Украиной и Словакией об общем воздушном пространстве. Из-за расположения аэропорта при взлете и посадке на аэродроме «Ужгород» самолеты нарушают воздушное пространство соседней страны.

Напомним, в государственном бюджете на 2021 год необходимо заложить 2 миллиарда гривен на строительство аэропорта в Днепре.