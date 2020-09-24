В Николаеве только три медицинских работника из 65 заболели коронавирусом COVID-19 во время выполнения своих служебных обязанностей.

Об этом рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

При этом, как рассказала начальница горздрава, от COVID-19 умерло два медицинских работника.

— Хочу сказать, что по каждому пациенту, медработнику, медсестре у нас создается комиссия, которая обрабатывает информацию о том, как и где заразился медработник. Из 105 медработников, которые заболели по области, 65 — это работники учреждений здравоохранения Николаева. Из них 31 — выздоровели. К сожалению, у нас есть 2 летальных случая. На сегодняшний день по каждому случаю проводится расследование с министерством соцполитики. На сегодняшний день только в 3 случаях из 65 подтверждено, что эти медработники заразились во время выполнения своих служебных обязанностей — это два лаборанта 3 горбольницы и семейный врач во 2 центре. По 16 медработникам — не связано, в том числе, и по 2 летальным. Комиссия там работает достаточно серьезная, с разных управлений и ведомств — мы только даем одну кандидатуру как члена этой комиссии. По остальным случаям расследование продолжается, - сказала Ирина Шамрай.

Напомним, что по состоянию на 10:00 24 сентября в Николаевской области выявлено 89 новых случаев COVID-19.