Треть украинцев (34%) считают, что местные выборы, которые состоятся 25 октября, изменят положение дел в их громадах в лучшую сторону. Однако 38% опрошенных уверены в том, что местные выборы не изменят ситуации в громадах.

Об этом свидетельствуют данные опрос фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова.

Отвечая на вопрос о положении страны после выборов, 41% респондентов поддержал мнение о том, что ничего не изменится, тогда как 29% выразили уверенность в изменениях к лучшему ситуации в стране. Доля тех, кто ожидает перемен к худшему, в обоих случаях не превышает 5%.

Больше всего надеются на лучшее после местных выборов в западном макрорегионе: 41% ожидает такие изменения в своих громадах, а 36% - в целом в стране.

Опрос проведен фондом «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова 14 - 19 августа 2020 года среди 2022 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, 60% жителей Николаевской области заявили, что будут участвовать в местных выборах, которые пройдут 25 октября.