Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, что на обеспечение препаратами горожан с инсулиновой зависимостью необходимо еще 1,9 миллионов гривен.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Начальница горздрава рассказала, что она направила обращение к мэру Николаева Александру Сенкевичу, в департамент финансов Николаевского городского совета а также в бюджетную комиссию с просьбой выделить из городского бюджета еще 1 миллион 964 тысячи гривен на инсулин.

— С инсулином сегодня ситуация не лучше, чем была в прошлом квартале. Недавно, 9 сентября, вышло постановление Кабинета министров и мы очень ждали, что инсулин, как и программа «Доступные лекарства», с которой сегодня нет проблем, заберет на себя, на финансирование Национальная служба здравоохранения Украины напрямую. Но на четвертый квартал, к сожалению, этого не произошло. Опять же, пришла субвенция из государственного бюджета, которая обеспечивает всего 66% от необходимости, которая у нас есть. В 2018 году за средства городского бюджета было добавлено 3 миллиона 700 тысяч гривен на софинансирование. В прошлом году это была сумма в 5 миллионов 777 тысяч гривен, а в этом году это уже 2 миллиона 500 тысяч гривен. В понедельник я отдала письмо на Александра Федоровича, на департамент финансов, действующую комиссию о выделении дополнительных средств — нам не хватает 1 миллион 964 тысячи гривен. К сожалению, это средства, которые не обеспечивают и не покрываются с госбюджета стопроцентную необходимость, - сказала Ирина Шамрай.

Ранее сообщалось, что из-за недостаточного обеспечения Николаева инсулином, больным сахарным диабетом горожанам выдавали его в малых дозах.

Отметим, что средства на покупку инсулина выделяются из государственного бюджета. Однако он не в полном объеме обеспечил потребность Николаева в инсулине. С октября обеспечением лекарством больных напрямую заниматься Национальная служба здоровья.

Напомним, начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщала о том, что для того, чтобы обеспечить лекарством больных до 1 октября 2020 года не хватает еще 4,5 миллиона гривен.

8 июля исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал выделение меньше половины недостающей суммы — 1,8 миллиона гривен.

Кроме того, жители Николаева, больные сахарным диабетом, жалуются на отсутствие бесплатного инсулина в аптеках.