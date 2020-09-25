Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева считает, что горсовет должен оказать финансовую помощь коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго», чтобы не допустить срыва отопительного сезона. При этом, политик заявила о неэффективности работы руководства КП, которое, по ее мнению, нужно менять.

Об этом Елена Киселева заявила в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ вчера, 23 сентября.

Отметим, что ранее КП «Николаевоблтеплоэнерго», которое занимается обеспечением тепла в домах и учреждениях социально-гуманитарной сферы николаевцев, заявило об угрозе срыва отопительного сезона в связи с нехваткой денег. Предприятие просит городскую власть выделить финансовую помощь в размере 10 миллионов гривен. чтобы выполнить обязательства перед Министерством финансов.

— Моя позиция: нужно спасать ситуацию, деньги нужно выделять Но параллельно полностью менять весь управленческий состав, который довел до такой ситуации. Потому что нельзя хорошо работать на предприятии, красиво получать зарплату, пользоваться ресурсом, а потом иметь даже желание идти в депутаты, это я говорю о работающих на данном предприятии, фамилии которых вы увидите, и которые в принципе занимались освоением кредитом по реконструкции, а потом заниматься шантажом: «Выделите нам деньги, потому что сорвется отопительный сезон» - моя позиция, нужно изыскивать резервы, спасать ситуацию нужно. Но самое главное - давать надлежащую оценку управленческому составу. Точно они не имеют право на большие зарплаты и хорошие премии, потому что это они довели ситуацию до такой позорной точки. У нас в Николаеве управленческие решения принимает один субъект - городской голова. Неважно, какая фамилия у этого человека, сегодня это Александр Сенкевич, по сути, ответственность у нас с ним, как у городского совета, коллегиальная. Он назначает руководителей коммунальных предприятий, а они или работают эффективно, и мы решаем проблемы в плановом режиме, или мы постоянно в состоянии какой-то турбулентности и постоянно у нас «Ах и проблема», - сказала Елена Киселева.

При этом, депутат выступает категорически против того, чтобы выделять деньги коммунальному предприятию в виде пополнения уставного фонда. По мнению Елены Киселевой, нужно разработать программу, чтобы деньги шли не на хозяйственные нужды предприятия, а для того, чтобы компенсировать разницу в тарифе.

— Каждый раз, когда подымаем эту тему, мы должны сказать нашим людям, что стоимость услуги такая-то, идет часть, которую мы компенсируем за счет городского бюджета. Я категорически против того, чтобы давать деньги исключительно в виде пополнения уставного фонда или еще каких-то там моментов. Я считаю это просто аферой в финансовой дисциплине. Если у нас предприятие должно быть дотировано, значит давайте будем определять этот кассовый разрыв на год, потом составлять план его погашения и идти конкретными прозрачными механизмами. Почему не работать по программе? Почему не придумывать иные способы решения этого вопроса? Потому что тогда невозможно этими суммами внутри манипулировать. Тогда будет конкретно целевое назначение этих средств, и будет понятно, какую сумму николаевский городской бюджет компенсирует в стоимости предоставляемой услуги. Если у нас тариф стоит столько-то - 20% ли 30% компенсируется за счет городского бюджета, а не выплачиваются деньги в уставной фонд на какие-то там хозяйственные нужды данного предприятия. Тогда каждый избиратель будет видеть, что городской бюджет конкретно уходит на составляющую услуги, - сказала Елена Киселева.

Как известно, ранее директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что намерен просить из бюджета Николаева 50 миллионов гривен, чтобы не сорвать отопительный сезон.