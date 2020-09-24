Кандидат в мэры от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская по приглашению руководства посетила конференцию «Инновации в судостроении и океанотехнике 2020» приуроченной к 100-летию Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова.

Об этом она сообщила на своей странице Facebook.

– 100 лет нашему НУК! 100 лет наш НКИ воспитывает профессионалов. Именно в этих стенах воспитывается будущая интеллектуальная и бизнес элита. Сегодня с радостью поздравила коллектив и всех причастных к этому историческому событию! И пусть будущее поколение студентов будут достойны своих предшественников!, - написала Татьяна Домбровская.

Татьяна Домбровская также поблагодарила ректора университета НУК имени Адмирала Макарова Евгения Трушлякова за приглашение.

В рамках празднования 100-летия одного из крупных ВУЗов Николаева в университете кораблестроения прошел ряд конференций, на которых присутствуют почетные гости, николаевские бизнесмены, представители крупных предприятий.

Присутствующие гости поздравили руководство университета, научный и педагогический состав с почетной датой и акцентируют на важности и необходимости развивать научную и практическую базу, для того, чтобы николаевские и иностранные студенты получили доступ к качественному узкопрофильному образованию.