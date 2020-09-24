Артем Ильюк заявил, что не будет баллотироваться в мэры Николаева, так как Стратегический совет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» принял решение о выдвижении на пост городского головы Владислава Чайки.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Артем Ильюк написал, что он поведет команду партии в Николаевский городской совет. Он также отметил, что принял решение Стратегического совета о выдвижении в мэры Влада Чайки, так как он является членом команды «ОПЗЖ» и не хочет ее раскалывать.

— Дорогие друзья! Много было слухов в последние дни. Сейчас, я думаю, пришло время расставить точки над «i». Я действительно собирался баллотироваться на пост городского головы Николаева. Вместе с «Оппозиционной платформой — За жизнь» мы друг в друге нашли союзников для будущих перемен в Николаеве. Вчера Стратегическим советом партии было принято решение выдвинуть кандидатом в мэры Владислава Чайку. Я поведу команду партии в городской совет. Как глава городской организации партии я принял для себя непростое решение. Нельзя раскалывать команду изнутри, ведь от одной партии не может быть два кандидата в мэры. С решением Стратегического совета я могу быть не согласен, но принимаю его как член команды. Я всегда держу слово. Если дал его людям, дал его команде, то буду держать слово до конца, — заявил Артем Ильюк.

Он также отметил, что команда «ОПЗЖ» в городском совете станет «силой, которая изменит Николаев».

— Будем вести команду в городской совет Николаева. Я верю, что мы станем силой, которая изменит наш город, сделает его лучшим. Надеюсь на вашу поддержку. Свою позицию по кандидату в мэры выскажу чуть позже, — отметил политик.

Как известно, ранее Артем Ильюк был избран главой Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Артем Ильюк убежден, что партия победит на местных выборах в Николаеве, а городская организация политсилы предложила его в качестве кандидата в мэры Николаева.

Напомним, временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний утверждает, что Владислав Чайка, которого вчера областная конференция партии предложила в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы, состоит в политической партии с декабря 2019 года.

Вместе с тем, судя по видеозаписи интервью Владислава Чайки, которую опубликовали в Телеграм-канале Klymenko Time, еще в июне этого года, три месяца назад, Владислав Чайка рассказывал о планах посетить съезд партии «Слуга народа», которую рассматривал как возможную политическую силу, которая бы его выдвинула в мэры Николаева. Известно, что Владислав Чайка является шурином главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова из «Слуги народа».

Примечательно, что ранее, неоднократно общаясь с журналистами, Владислав Чайка не ответил на вопрос о его отношении к «ОПЗЖ», информацию о намерении баллотироваться в мэры Николаева от этой партии называл слухами. Также он не смог высказать свою позицию в вопросе регулирования конфликта на Донбассе.

Кроме того, ранее Владислав Чайка заявил о своей поддержке президента Владимира Зеленского и похвалил его проект «Большая стройка». Отметим же, что партия «Оппозиционная платформа» наоборот, всячески критикует деятельность президента и монобольшинства в парламенте, говоря о его непрофессионализме и требуя отставки главы государства.

Напомним, вчера областная конференция партии предложила в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы общественника Владислава Чайку.