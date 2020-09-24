На днях я зарегистрировался кандидатом на выборах городского головы Николаева. Я хочу, уважаемые николаевцы, чтобы мою мотивацию — участвовать в выборах мэра — знали и понимали все, кто придет 25 октября на избирательные участки. Не для того, чтобы за меня больше голосовали, а просто у меня есть давно выработанное правило, которым я руководствуюсь и в жизни, и в работе: понимать людей и делать все, чтобы люди понимали меня.

Три недели назад, когда партия «Наш край» на своей конференции приняла решение участвовать в местных выборах, мне поступило предложение баллотироваться на пост мэра Николаева от этой политической силы. Потом было еще много бесед, консультаций с руководителями партии, в частности, с ее лидером на Николаевщине Юрием Кормышкиным. И были мои собственные размышления, анализ ситуации, сложившейся в городском совете сегодня, и перспектив развития (или НЕразвития) города, в зависимости от того, кто станет у руля городской власти после выборов. Я привык принимать взвешенные решения. И если решение принято — не отступать, а браться за дело серьезно, чтобы выполнить поставленные задачи.

Вам, как избирателям, придется принимать решение: кому отдать свой голос? Я знаю, что голосовать надо осознанно, тщательно взвесив все достоинства и недостатки кандидатов. А для этого, прежде всего, необходимо понимать мотивы, которыми они, кандидаты, руководствуются, выдвигая свою кандидатуру куда бы то ни было — на мэра, в депутаты. Сегодня я прошу вас уделить время мне: я хочу рассказать вам о своих мотивах.

Первое. Я глубоко убежден, что сегодняшнюю городскую власть надо менять. Ни мэр, ни городской совет не справились с теми задачами, которые стояли перед ними, не оправдали тех надежд, которые возлагали на них горожане в 2015 году. Пять лет оказались потерянными для города. Ни одна стратегическая задача (транспорт, дороги, коммуникации и т. д.) не решена — по той простой причине, что не было никакой стратегии развития города. Городской бюджет, который сейчас исчисляется уже в миллиардах гривен, расходуется крайне неэффективно, а значительная часть денег просто разворовывается. Власть в городе надо менять!

Второе. Но возникает вопрос: если менять, то на кого? Кто из кандидатов может достойно проявить себя на должности мэра? Кому можно доверить город, не опасаясь, что он и дальше будет приходить в упадок, а его ресурсы разворовываться? Еще недавно я считал, что это может быть либо Артем Ильюк, либо Владислав Чайка. Я и сейчас считаю, что они нормальные, перспективные ребята. Однако, события последних недель показали, что оба, к сожалению, слишком зависимы от партийных кланов в Киеве. Вот уже два месяца вместо того, чтобы заниматься делом, они ведут между собой закулисную борьбу за право быть выдвинутым от одной из политических партий. Очевидно, что в случае избрания каждый из них будет целиком зависеть от этой самой партии и стремиться угодить киевским партийным боссам, а не своим избирателям. Зачем нам такой мэр?

Третье. Видимо, самой судьбе было угодно, чтобы кандидатом в мэры я был выдвинут именно партией «Наш край». Я не являюсь членом этой партии, но я принял предложение этой политической силы, потому что мне импонируют ее подходы. Там нет жесткой вертикали, партия «Наш край» в Николаеве — наименее зависима на сегодняшний день от центрального аппарата, я не ощущаю никакого давления со стороны Киева. Если честно, то я с трудом могу вспомнить, кто возглавляет партию на всеукраинском уровне. Иными словами, в случае победы на выборах у меня будут только одни обязательства: перед жителями Николаева, своими избирателями.

Четвертое. На выборы мэра нужно обязательно идти с командой. Если кандидат не имеет команды, четкой стратегии развития города, если он рассчитывает на каких-то заезжих людей, — то у него, как у мэра будущего нет. В партии «Наш край» собралось много профессионалов, специалистов в разных сферах, фактически — это уже команда, которой можно доверить город. Я хорошо знаю этих людей, сам участвовал в подборе кандидатов в депутаты, чтобы не было стыдно за будущий депутатский корпус.

Пятое. Любой команде нужен лидер. Не тот, которого назначают, «сверху» — а настоящий первый номер, рулевой, которому лидерские качества даны самой природой. Я это хорошо усвоил еще в молодости, во время службы на флоте. Когда несколько десятков человек остается один на один с морем, то в случае критической ситуации всю ответственность берет на себя капитан. Именно он должен принимать точные, выверенные решения — от них зависит сама жизнь команды.

Однако мало иметь лидерские качества — нужно еще и уметь управлять. Науку управления должен освоить каждый, кто собирается руководить бригадой, цехом, заводом — а уж, тем более, городом. Какой отдачи можно ожидать от людей, которые ничего толком не умели, потом попали в некую партию и вдруг стали министрами, народными депутатами?

И еще одно: лидерские способности нужно использовать во благо людей. Не знаю, как насчет молодого поколения, но меня так воспитывали. А это проверяется всей жизнью, всем опытом, результатами многолетней работы. Я часто хожу пешком по городу, встречаю людей, они со мной здороваются, жмут руку, благодарят. Ни один человек не подошел ко мне и не сказал: ты отобрал у меня бизнес, ты отобрал у меня предприятие, ты забрал у меня квартиру или еще что-нибудь. Я был у власти — отошел от власти и продолжаю жить, как простой гражданин города Николаева. И могу открыто смотреть в глаза людям.

Но я не могу спокойно ходить по улицам, когда вижу, что на этих улицах кладут плитку там, где люди не ходят, а те места, где эту плитку действительно нужно положить, забыты (это только один штрих, но очень показательный), ведь город — не только его центральная часть. Как гражданин этого города, я не могу спокойно жить и наслаждаться жизнью, когда вижу, что в городе нет профессиональной власти, а управляют им люди, случайно туда попавшие. Я не могу спокойно жить в городе, почетным гражданином которого являюсь, когда слышу о беспримерном воровстве, об откатах при ремонте дорог и других объектов, которые доходят до 50%! Как такое может быть? А ведь есть! Я не могу спокойно все это воспринимать, потому что больше всего в жизни я не люблю нарушения закона и несправедливости.

Пресс-релиз