В связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального сейм Литвы выступил за прекращение строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщается на сайте литовского парламента.

В четверг, 24 сентября, сейм Литвы принял резолюцию об отравлении Навального и «Северного потока-2». По мнению литовских парламентариев, отравление оппозиционера лишний раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода.

— Отравление Навального с использованием парализующего химического отравляющего вещества, разработанного в российских лабораториях и запрещенного международными договорами, ясно показало, что Кремль не готов изменить свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции, — говорится в резолюции.

Сейм призывает Германию отказаться от проекта газопровода, отмечая, что «Северный поток-2» не имеет экономического основания и является геополитическим проектом, который усилит зависимость Европы от природного газа, поставляемого Российской Федерацией.

Также депутаты призывают ЕС принять и реализовать дополнительные персональные и отраслевые санкции против режима РФ.

Как сообщалось ранее, квартиру российского оппозиционера Алексея Навального арестовали судебные приставы, пока он находился в коме.