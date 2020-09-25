Адвоката члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Козак задержали за «совершение административного правонарушения».

Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Козак сейчас находится в одном из территориальных управлений внутренних дел Минска.

Сообщается, что Людмилу Козак задержали в четверг во второй половине дня. Адвокат прекратила выходить на связь с близкими и родными около 14:00.

Впоследствии ее муж подал в милицию заявление об исчезновении человека.

Напомним, в понедельник утром, 7 сентября, неизвестные похитили Марию Колесникову в центре Минска. По словам свидетелей, ее посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Родственники Марии Колесниковой подали в милицию заявление по факту ее исчезновения.

Утром 8 сентября представитель Государственного пограничного комитета Беларуси сообщил, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков пытались выехать в сторону Украины и прибыли на границу в 5 часов утра в одной машине.

Сначала заявляли, что границу на выезд пересекли все трое. После 9 часов тот же представитель Государственного пограничного комитета подтвердил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, но Колесникову задержали.

Госпогранслужба Украины подтвердила, что Родненков и Кравцов прибыли на украинский пункт пропуска, но Марии Колесниковой с ними нет.

На данный момент известно, что оппозиционерка Колесникова арестована и находится в СИЗО.