Адвокат и член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Максим Знак уже седьмые сутки голодает в минском СИЗО. Состояние его здоровья ухудшилось, однако прекращать свой протесты он не собирается.

Об этом пишет издание «TUT.BY».

— Состояние его закономерно ухудшилось, но в то же время Максим крепок духом, - адвокат Знака Дмитрий Лаевский.

Он также добавил, что его подзащитный хочет, чтобы белорусское общество задумалось о важности права.

Напомним, в избирательном штабе арестованного банкира Виктора Бабарико и в квартире члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой прошли обыски.

Максима Знака арестовали 9 сентября. Его обвинили в подстрекательстве граждан к «действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Он стал предпоследний членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, который оставался на свободе. Всех остальных, кроме писательницы Светланы Алексиевич, задержали или вывезли из страны.

Отметим, что в Беларуси снова задерживают участников протестов.