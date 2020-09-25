Не смотря на засуху, в результате которой аграрии потеряли около 400 тысяч гектар посевов, власть так и не стала на их защиту, и до сих пор не внедрила действенную систему государственной помощи.

Об этом заявил глава партии «Наш край» в Николаевской области, глава постоянной комиссии по аграрным вопросам Николаевской ОГА Юрий Кормышкин.

— Власть показывает равнодушие к проблемам аграриев, особенно тем, кто пострадал от засухи в этом году, вместо того, чтобы встать на защиту их интересов в условиях, которые сложились! Уже сентябрь – до конца года осталось всего три месяца, а сельхозпроизводители, потерявшие буквально все надежды на урожай из-за погодных капризов, до сих пор не получили никакой финансовой поддержки со стороны государства. А для этого у них было времени больше, чем достаточно, — заявил Юрий Кормышкин.

По его словам, пришло время радикально изменить систему финансирования аграриев, ведь климатические изменения и в дальнейшем будут активно проявлять себя. На сегодняшний день в Украине констатируют изменение характера осадков – увеличивается количество малоэффективных сильных ливней, которые часто после длительного сухого периода приносят больше вреда, чем пользы.

— Только в этом году из-за засухи уже погибло около 400 тысяч га посевов. Большая часть из них – это посевы южного и центрального регионов Украины. И стоит говорить о том, что в прошлые годы так же наблюдалась потеря урожая из-за засушливых условий. Аграрии вместе с этим теряют надежду и на помощь со стороны власти, — говорит глава партии «Наш край».

Он подчеркнул, что в министерстве развития экономики уже был предложен законопроект, согласно которому аграриев начнут страховать только в мае 2021 года.

— Как существовать тем, кто потерял все уже в этом году? Тот, у кого не будет средств даже начать посевную озимых осенью. Где им брать финансирование на посевной материал и обработку почвы? — отмечает Юрий Кормышкин.

По его мнению, в Украине необходимо скорейшее внедрение эффективных программ страхования для отечественных аграриев.

— Такие программы уже давно приняты и достаточно действенные во многих странах мира, — приводит пример Юрий Кормышкин.

Кроме того, он отмечает, что необходимо срочное принятие налоговых льгот, которые смогут дать возможность сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи, встать на ноги.

Напомним, в Одесской области фермеры призывают власть компенсировать убытки в связи с засухой.