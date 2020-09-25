В больницах Николаевщины дополнительно зарезервировано 372 койки в случае массового распространения заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщила во время онлайн-брифинга исполняющая обязанности заместителя начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации — начальник отдела оказания лечебно-профилактической помощи населению Галина Федоренко, передает пресс-служба ОГА.

Она отметила, что в случае массового распространения заболеваемости COVID-19 дополнительно зарезервировано 372 койки в Баштанской районной многопрофильной больнице, Вознесенской городской многопрофильной больнице, Николаевской центральной районной больнице, Южноукраинской городской многопрофильной больнице, Николаевской городской больницы № 3, Николаевской городской больницы № 5, Николаевской городской детской больницы № 2.

Галина Федоренко сообщила, что по состоянию на 24 сентября на стационарном лечении находится 377 человек больных COVID-19 и пациентов с подозрением, что составляет 42% загруженности коек, при допустимом не более 50%.

Относительно перечня учреждений здравоохранения Николаевской области, которые определены для госпитализации пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19 она рассказала, что было утверждено 10 таких больниц распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19 от 10 сентября 2020 № 83, а именно:

• Новобугская центральная районная больница;

• Баштанская районная многопрофильная больница;

• Николаевская городская больница № 1;

• Вознесенская городская многопрофильная больница;

• Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней;

• Первомайская центральная районная многопрофильная больница;

• Южноукраинска городская многопрофильная больница;

• Родильный дом № 1 г.. Николаева;

• Николаевская городская больница №3;

• Николаевская областная детская клиническая больница.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской облгосадминистрации.