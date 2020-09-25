Из бюджета Николаевской области выделено 36 миллионов гривен на приобретение лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Об этом сообщила во время онлайн-брифинга исполняющая обязанности заместителя начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации — начальник отдела оказания лечебно-профилактической помощи населению Галина Федоренко, передает пресс-служба ОГА.

Галина Федоренко рассказала о том, что на приобретение лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств из областного бюджета было выделено более 36 миллионов гривен, из которых почти 6 миллионов гривен передано в виде субвенций в административно-территориальных единицах области.

— Учреждения здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19 или с подозрением на COVID-19 обеспечены лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами в соответствии со стандартами приказа Министерства здравоохранения Украины № 2122, — сообщила Галина Федоренко.

Она отметила, что Николаевская область обеспечена оборудованием на 84%, средствами индивидуальной защиты область обеспечена на 77%, в то же время как по Украине на 69% и обеспеченность медицинским персоналом в области составляет 76%.

По заболеваемости COVID-19 у медицинских работников учреждений здравоохранения Николаевской области она сообщила, что по состоянию на 24 сентября зарегистрировано 188 случаев. Все эти случаи расследуются специалистами Гоструда, в 27 случаях доказано, что заболевание приобретенное при исполнении профессиональных обязанностей, а остальные случаи находятся на стадии рассмотрения.

Галина Федоренко обратила внимание на то, что медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью COVID-19 в учреждениях здравоохранения Николаевской области предоставляется в соответствии со стандартами приказа Министерства здарвоохранения Украины № 2122. Этот приказ был доведен до всех руководителей учреждений и его уже начали выполнять.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской облгосадминистрации.