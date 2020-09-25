Партия «Европейская Солидарность» на Сумщине выдвигает кандидатом в депутаты Сумского областного совета украинского военного Александра Морозова — киборга, который защищал Донецкий аэропорт, а в 2015 году попал в плен боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отметим, что во время представления кандидатов от «Европейской Солидарности» Александр Морозов поблагодарил Петра Порошенко за его усилия для освобождения из плена украинских военных.

— В 2014 году я пошел в ряды Вооруженных сил Украины. И так случилось, что попал в плен. Был освобожден 27 декабря 2017 благодаря вам. Очень благодарит вся моя семья и я лично благодарен вам. За все, что вы делаете и делали для Украины. Я баллотируюсь в областной совет. Я уверен, что на этом поприще я также смогу быть полезным. В первую очередь для нашего города, для нашей области и для нашей страны, - сказал Александра Морозов.

Александр Морозов был зачислен в состав 57-й механизированной бригады в звании сержанта. На передовой — с ноября 2014 года. А в января 2015 года во время выполнения задания бригада бойцов вместе с Александром попала под плотный огонь боевиков и приняла бой. Сержант Морозов был захвачен в плен врага. Он провел в плену три года и смог вернуться домой и увидеть родных благодаря усилиям пятого Президента Украины Петра Порошенко, который в результате сложных переговоров добился освобождения 73-х украинских военных из российского плена.

Напомним, 29 августа, в День памяти защитников, которые погибли в борьбе за независимость Украины, пятый президент Петр Порошенко заявил, что боль и благодарность побуждают нас помнить о всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость, а также освобождение украинской земли.

Также политик ранее указывал на стремительное сокращение армии.