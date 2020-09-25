Верховная Рада начала работу над проектом государственного бюджета на следующий год. Эксперты уже начали его критиковать. С одной стороны, говорят они, проект госбюджета на 2021 предусматривает средства для образования на борьбу с COVID-19. Но эти средства поступят на места ближе к концу 1 квартала следующего года, и это в лучшем случае. Получается, что закупить маски и антисептики для учебных заведений местные власти смогут уже ближе к летним каникулам. По мнению председателя постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта, члена фракции партии «Наш край» в облсовете Надежды Ивановой, такой прогноз является очень неутешительным и сводит на нет любые попытки на местах сделать безопасными учебные заведения, защитить детей, учителей, воспитателей и преподавателей от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Наш край».

— Это безответственно по отношению к образовательной сфере. Мало того, что преподаватели, сотрудники школ, родители за собственные деньги уже сейчас покупают защитные средства, так с таким подходом, в лучшем случае, средства, после принятия бюджета, фактически, а не на бумаге, дойдут до образовательных учреждений ближе к лету, когда придет время каникул, а если опираться на пример реализации программы «Новая украинская школа», то уж к концу года, и то не факт. По состоянию на сентябрь 2020 показатель освоения средств по этой программе всего 7%. У меня только один вопрос: сколько детей и учителей еще должны заболеть, чтобы вы начали реальные действия по защите людей, а, главное, детей?, - комментирует ситуацию Надежда Иванова.

Также депутат добавила, что партия «Наш край» выступает с требованием к государственной власти не ждать утверждения государственного бюджета, а немедленно после завершения 3 квартала перераспределить средства на местный уровень. По словам Ивановой, под угрозой тысячи жизней.

— «Наш край» призывает власти срочно направить средства местной власти для борьбы с эпидемией. Затягивание приведет к непоправимым последствиям! Важно вводить профилактические меры, чтобы потом не столкнуться с переполненными больницами и полностью закрытыми школами, детскими садами. Приоритетом должны быть люди, - заявляет позицию партии Надежда Иванова.

Также она как депутат Николаевского областного совета и председатель профильной комиссии, обращается к Николаевской областной государственной администрации с требованием по итогам 3 квартала, несмотря на финансовые результаты найти средства для обеспечения учебных заведений области средствами индивидуальной защиты.

— На сегодняшний день деятельность администрации и управлений практически заморожена. Кроме постов в фейсбуке и новостей о том, как в столице проходит лечение губернатора, никакой информации нет. Депутатам Николаевского областного совета с весны не было направлено ни одного проекта решения для рассмотрения и оперативного принятия. Создается впечатление, что все просто ждут итога выборов чтобы оставить пустой бюджет и уйти из занимаемых должностей. Я не понимаю, как можно при прогнозном в сотни миллионов гривен дефиците бюджета не принимать решений по его наполнению или перераспределению. Сегодня депутатский корпус готов брать на себя ответственность, мы готовы отработать все в оперативном режиме. Не нужно прятать цифры. Это безответственно, - отметила Надежда Иванова.

Также депутат заявила, недавно во время проведения заседания постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта он, как председатель призвала профильное управление отчету и ответственности. Но, по словам Ивановой, информации пока на комиссию так и не поступило.

— Во время заседания нашей комиссии мы рассматривали вопросы обеспечения образовательной сферы необходимыми средствами индивидуальной защиты. Наши педагоги оказались в жестких условиях проведения учебного процесса. Мало того, что они по непредсказуемые ранее средства проводят мероприятия по предупреждению распространения ковиду в школах, детских садах, так МЗ еще и решило устрашать директоров школ уголовной ответственностью за несоблюдение предписаний: на минуточку это до 5 лет лишения свободы. У меня большой вопрос ко всем: и в Министерство - как можно давать предписания, не обеспечив гарантии финансирования; и в администрацию - почему нет реакции и действий, перед кем вам нужно выслужиться: перед Министерством или перед своими земляками? Несчастный месяц обучения, а у нас уже десятки больных детей и учителей. Чего ждем?, - отметила Надежда Иванова.

В своей предвыборной программе партия выступает за то, чтобы школы и другие учебные заведения были укомплектованы всеми необходимыми медицинскими средствами. Необходимо гарантировать безопасный режим обучения для детей и работы для работников образования, а также наличие в школах медицинских работников. А в будущем заведения и работники образования должны быть обеспечены качественной инфраструктурой для дистанционного обучения.