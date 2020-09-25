Партия «Наш край» в Николаевской области опубликовала список кандидатов в депутаты Баштанского городского совета.

Об этом со ссылкой на Юрия Кормышкина сообщила пресс-служба политсилы.

— Представляю команду «Нашего края» в Баштанский горсовет. Уверен, что нас ждет успех, ведь каждый из них – знаток своего дела! Мы – едины, и поэтому уверенно идем одной командой побеждать, и становится властью. Верю, что вместе мы сможем добиться высоких результатов, и ничто нас не сможет сломить!, – заявил Юрий Кормышкин.

Напомним, ранее партия «Наш край» подала документы на регистрацию кандидатом в мэры города Николая Круглова. Также партия подала список кандидатов в депутаты в городской совет.

Пресс-релиз

