Партия «Наш край» в Николаевской области опубликовала список кандидатов в депутаты Баштанского городского совета.
Об этом со ссылкой на Юрия Кормышкина сообщила пресс-служба политсилы.
— Представляю команду «Нашего края» в Баштанский горсовет. Уверен, что нас ждет успех, ведь каждый из них – знаток своего дела! Мы – едины, и поэтому уверенно идем одной командой побеждать, и становится властью. Верю, что вместе мы сможем добиться высоких результатов, и ничто нас не сможет сломить!, – заявил Юрий Кормышкин.
Напомним, ранее партия «Наш край» подала документы на регистрацию кандидатом в мэры города Николая Круглова. Также партия подала список кандидатов в депутаты в городской совет.
Пресс-релиз
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Партия «Наш край» в Николаевской области опубликовала список кандидатов в депутаты Баштанского городского совета.
Об этом со ссылкой на Юрия Кормышкина сообщила пресс-служба политсилы.
— Представляю команду «Нашего края» в Баштанский горсовет. Уверен, что нас ждет успех, ведь каждый из них – знаток своего дела! Мы – едины, и поэтому уверенно идем одной командой побеждать, и становится властью. Верю, что вместе мы сможем добиться высоких результатов, и ничто нас не сможет сломить!, – заявил Юрий Кормышкин.
Напомним, ранее партия «Наш край» подала документы на регистрацию кандидатом в мэры города Николая Круглова. Также партия подала список кандидатов в депутаты в городской совет.
Пресс-релиз