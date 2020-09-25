Известные николаевские спортсмены и тренера призвали жителей города поддержать средневеса Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) в бою против чемпиона по версии WBC в среднем весе Джермалла Чарло (30-0, 22 КО).

Об этом они рассказали в комментарии НикВести.

В частности, с призывом поддержать боксера выступил начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Николаевского горсовета, известный спортсмен Олег Машкин.

– В 04:15 телеканал «Интер» будет транслировать поединок за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, где наш земляк, наш боксер, наш друг в третий раз попробует завоевать этот титул. Этот парень на протяжении 3 месяцев встает в 5 утра, потому, думаю, нам не составит труда встать один раз, посмотреть бой и поддержать его, - сказал Олег Машкин.

Также с просьбой поддержать своего близкого друга и талантливого спортсмена Сергея Деревянченка в нелегком бою призвал вице-президент Федерации бокса в Николаевской области Виталий Волков.

– Я приглашаю вас поддержать нашего соотсвенника, моего друга. У него будет титульный бой. В родном краю помогают даже стены. Давайте создадим ему такую ауру, чтобы он там почувствовал, - обратился Виталий Волков.

Мастер спорта Украины Международного класса Александр Ключко призвал николаевцев суметь проснуться рано утром, чтобы поболеть за спортсмена.

– Николаевцы, давайте проснемся в 4 утра и поддержим нашего соотечественника. Мы собираемся в баре Pinto, чтобы побелеть за Сергея Деревянченка. Сергей, ты был лучшим с Головкиным, мы желаем тебе победы, - призвал Александр Ключко.

Как известно, украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) 26 сентября получит свой третий шанс завоевать пояс чемпиона мира. Украинец в Анкасвилле, США, сразится с обладателем титула WBC Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Поединок пройдет на шоу PBC и он состоится без зрителей.

По киевскому времени поединок начнется 27 сентября ориентировочно в 4:15 утра. Прямая трансляция боя состоится на телеканале «Интер».