Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города поддержать средневеса Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) в бою против чемпиона по версии WBC в среднем весе Джермалла Чарло (30-0, 22 КО).

С таким видеообращением мэр Николаева выступил сегодня, 25 сентября, в социальных сетях.

— Именно в это воскресенье, 27 сентября, в 4:15 на телеканале Интер наш с вами земляк Сергей Деревянченко будет добывать пояс чемпиона мира по версии WBC. Я уверен что если мы его поддержим, передадим ему нашу энергетику — он обязательно победит. Поэтому, давайте поддержим его в это воскресенье и получим пояс чемпиона мира в Николаеве, в Украине, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) 26 сентября получит свой третий шанс завоевать пояс чемпиона мира. Украинец в Анкасвилле, США, сразится с обладателем титула WBC Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Поединок пройдет на шоу PBC и он состоится без зрителей.





По киевскому времени, поединок начнется 27 сентября ориентировочно в 4:15 утра. Прямая трансляция боя состоится на телеканале «Интер».