Юрий Кормышкин

Работу врача и руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Светланы Федоровой оценили жители Николаевской области, коллектив больницы, пациенты. Потому решением сессии областного совета депутаты назначили ее директором инфекционной больницы.

Об этом на своей страничке в Фейсбуке заявил депутат Николаевского областного совета от политической партии «Наш Край» Юрий Кормышкин, сообщает пресс-служба политсилы.

— Поздравляю Светлану Федорову с назначением на должность директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней». 33 голоса «За»! Благодарю коллег депутатов за проявление своей гражданской позиции, правильное и такое долгожданное решение для нашей области! Было бы 34, но, по объективным причинам сам лично присутствовать на сессии Николаевского областного совета не смог. Но самое главное, что работу врача и руководителя Светланы Федоровой оценили жители нашей области, коллектив больницы, пациенты!, – заявил он.

Светлана Федорова





Кроме того, Юрий Кормышкин считает, что теперь начальнице горздрава города Николаева Ирине Шамрай стоит извиниться за обещания перед коллективом больницы уволить Светлану Федорову.

— И теперь такие чинухи как Шамрай Ирина Валерьевна не имеют никакого законного и морального права приходить в областное учреждение, инфекционную больницу, собирать коллектив и при всех говорить, что она уволит его руководителя. За такие слова чиновнику должно быть стыдно. И стоило бы, как минимум, публично извиниться перед Светланой Федоровой и ее коллективом. Все будет «Наш Край»!, – резюмировал депутат.

Пресс-релиз