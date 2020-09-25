Действующий городской голова Александр Сенкевич рассказал, чем отличается от своего предшественника на должности мэра Юрия Гранатурова.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу «Битва за місто» на НикВести, которое прошло в Николаеве 21 сентября.

Отвечая на вопрос ведущего о том, чем Александр Сенкевич отличается от Юрия Гранатурова, мэр сказал, что он не знает такого количества анекдотов, как его предшественник, а потом проводит все рабочие совещания быстрее.

— Во всяком случае, у меня нет в обойме такого количества анекдотов, как у Юрия Исаевича. Поэтому совещания проходят быстрее, - сказал Александр Сенкевич.

Также он рассказал о партии «Пропозиція», от которой баллотируется на второй срок, отметив, что она в отличие от некоторых других политических проектов не создавалась в Офисе президента.

Александр Сенкевич

— Все люди, которые входят в партию «Пропозиція», действительно разные, но мы все равные. Эта партия не создана в кулуарах Офиса Президента или Администрации Президента, а создана людьми, которые хотели использовать инструмент, который называется Ассоциация городов Украины для того, чтобы менять свои города и местное самоуправление. Но решили не политизировать этот орган и оставить его рабочим, а создали политическую партию «Пропозиція», - рассказал Александр Сенкевич.

Он отметил, что жители Николаева видели его работу на протяжении 5 лет, а потому дадут ему и нынешнему городскому совету оценку на местных выборах.

— Что касается Александра Сенкевича, мне нечего рассказать нового. Вы видели меня, вы знаете все мои взлеты и падения, вы знаете мою работу за 5 лет, вы знаете, что я находился полгода в импичменте, это не сломило меня, и я боролся в суде, чтобы вернуться и делать то, часть чего мы заканчиваем уже, и часть чего мы планируем закончить в следующей каденции. Городской голова не всемогущ. И я очень надеюсь, что николаевцы, оценивая последние 5 лет работы городского головы и городского совета, примут правильное решение на выборах в первом туре, при голосовании за партийные списки. Понимая о том, что городской голова в течение последних 5 лет больше тратил усилий не на созидание, а на борьбу, примут правильное решение и проголосуют не только за конкретное лицо, но за ряд лиц, которые способны улучшить жизнь в городе, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал своих оппонентов на выборах мэра снять свои кандидатуры с выборов в его пользу.