Об этом он сказал в эфире телеканала «Дом».

По его словам, в Украине сейчас есть нерешенные проблемы, которые делают невозможным силовой метод возвращения Крыма. В частности, это война на Донбассе, не позволяющая вести «войну на двух фронтах».

Кривонос считает, что необходимо продолжать наращивать санкции против России, и тогда «они отдадут Крым». Для результата нужно активно сотрудничать с мировыми лидерами.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным «референдумом», проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала «зеленых человечков» своими людьми.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что никакие изменения конституции России не могут помешать деоккупации Крыма.