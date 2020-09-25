Вчера, 24 сентября, кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» и участница команды Татьяны Домбровской приняла участие в обсуждении гендерного равенства в политике в программе «Контраргумент» от телеканала НИС-ТВ.

ОБ этом сообщили в пресс-службе партии, ссылаясь на заявление Дарьи Лазаревой.

— Вчера я приняла участие в обсуждении гендерного равенства в политике в программе «Контраргумент» от телеканала НИС-ТВ. Эта тема действительно актуальная, ведь сейчас в Николаеве один из кандидатов на пост городского главы – чудесная женщина Татьяна Домбровская, и я являюсь участницей её команды. Ми поговорили про гендерные квоты, про гендерное равенство в политическом строе страны, про рост количества женщин в парламенте, про финансовые возможности современных женщин и инновации, которые приносят женщины к власти, - сказала Дарья Лазарева.

Гостями программы стали кандидаты и действующие депутаты Николаевского городского и областного советов.

Участницы выразили своё отношение к существующим гендерным квотам и рассказали о собственном опыте связанном, с некой дискриминацией по половому признаку. На вопрос ведущего об отношении к тому, что все больше женщин сейчас заходит в парламент и нормах гендерных квот, Дарья ответила: «Активизация участия женщин в политике и в выборах – основа для любой демократической страны. То, что принимается такой закон это замечательно, это даёт нам, как женщинам, возможность действовать, идти и делать».

Пресс-релиз