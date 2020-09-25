В пятницу, 25 сентября, Николаевский городской голова в 2013-15 гг., кандидат на пост мэра Николаева от партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров поздравил легендарного николаевского скульптора, живописца, судомоделиста и ювелира, заслуженного мастера народного творчества Украины Александра Григорьевича Вычерова с 90-летием.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Благодаря шедеврам, созданным Вашими руками, слава о Николаеве, о нашем городе корабелов разнеслась далеко за пределами нашей страны, — сказал Юрий Гранатуров, приехав лично поздравить Александра Григорьевича Вычерова. — Спасибо Вам за кропотливый труд, за Ваше творчество, которое и сегодня продолжает поражать каждого, кто видит созданные Вами модели. С Днем рождения, уважаемый Александр Григорьевич, здоровья Вам и долголетия! — сказал Юрий Гранатуров.

Александр Вычеров родился в Николаеве в 1930 году в семье рабочего-судостроителя. В годы Второй мировой служил юнгой на тральщике Черноморского флота, был ранен, награжден медалью «За оборону Кавказа». После войны работал в модельной мастерской НКИ, затем на ЧСЗ и в Николаевском художественном фонде.

По-настоящему всемирную славу Александру Григорьевичу принесла Международная выставка в Великобритании в 1957 году, на которой его модель «Танкер «Москва» была отмечена дипломом 1-й степени и серебряным кубком, который он получил лично из рук королевы Великобритании Елизаветы II, а также премией в три миллиона фунтов стерлингов от английского «Ллойда». Полученные деньги Александр Вычеров передал в Фонд мира, а завоеванный им Кубок сегодня хранится в Николаеве, в областном краеведческом музее.

Пресс-релиз