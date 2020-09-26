Саммит Украина-ЕС, который сначала планировался на 1 октября, перенесли на 6 октября.

Об этом стало известно после разговора президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Украины Владимира Зеленского, пишет Европейская правда.

– В разговоре с президентом Владимиром Зеленским мы договорились о встрече, вместе с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в Брюсселе, 6 октября для 22-го саммита ЕС-Украина. Ожидаю нашей дискуссии об этом важном партнерстве вскоре после специального заседания Европейского Совета 1-2 октября, - написал Шарль Мишель.

Как известно, международные финансовые партнеры из Евросоюза готовы выделить Украине 300 млн евро кредита на термомодернизацию объектов социальной сферы.