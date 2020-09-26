|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:45
|Заход солнца:
|18:39
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:52
|Заход солнца:
|18:44
|Температура завтра:
|C°
В субботу, 26 сентября, глава правительства Великобритании Борис Джонсон, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал мировое сообщество выяснить истину относительно происхождения пандемии COVID-19.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
– Давайте исцелим мир в прямом и переносном смысле и начнем с установления истины - почти миллион человек умерли, причинен колоссальный экономический ущерб, а будет еще хуже, поэтому человечество обязано проявить честность - это нравственный императив, нужно добиться общего понимания того, как началась пандемия, как она распространилась, - заявил премьер.
При этом Джонсон воздержался от обвинений в чей-либо адрес. Он отметил, что не хочет винить определенную страну или правительство: «Я просто как человек, перенесший COVID, считаю, что мы все имеем право знать, чтобы мы сообща могли предпринять все возможное, и не допустить повторения подобного».
Напомним, Великобритания в течение следующих четырех лет выделит £340 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
В субботу, 26 сентября, глава правительства Великобритании Борис Джонсон, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал мировое сообщество выяснить истину относительно происхождения пандемии COVID-19.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
– Давайте исцелим мир в прямом и переносном смысле и начнем с установления истины - почти миллион человек умерли, причинен колоссальный экономический ущерб, а будет еще хуже, поэтому человечество обязано проявить честность - это нравственный императив, нужно добиться общего понимания того, как началась пандемия, как она распространилась, - заявил премьер.
При этом Джонсон воздержался от обвинений в чей-либо адрес. Он отметил, что не хочет винить определенную страну или правительство: «Я просто как человек, перенесший COVID, считаю, что мы все имеем право знать, чтобы мы сообща могли предпринять все возможное, и не допустить повторения подобного».
Напомним, Великобритания в течение следующих четырех лет выделит £340 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).