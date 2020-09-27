К концу 2021 года в рамках программы международного сотрудничества, созданной под эгидой Всемирной организации здравоохранения, планируется произвести как минимум 2 милларда доз вакцины от коронавируса. Также планируется предоставить 245 миллионов курсов лечения от COVID-19.

Об этом говорится в стратегическом плане развития программы ACT Accelerator, направленной на ускорение исследованийдля совершенствования тестов по выявлению коронавируса, лечение инфекции и разработку противовирусных вакцин, сообщает Центр новостей ООН.

Как отметил в ходе брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, на сегодняшний день к инициативе COVAX официально присоединились 67 стран с высоким и 92 страны с низким уровнем доходов. Ожидается, что в ближайшее время соглашение подпишут еще 34 государства.

Гебрейесус предложил международному сообществу сосредоточить внимание на четырех основных приоритетах.

– Во-первых, нельзя допустить дальнейшей эскалации кризиса. Во-вторых, нам следует сосредоточить свои усилия на защите наиболее уязвимых слоев населения. В-третьих, нужно создавать условия, которые позволили бы местным сообществам эффективно защищать от вируса себя самих. И, в-четвертых, необходимо постоянно отслеживать новые очаги заболевания, изолировать и лечить инфицированных, - сказал он.

Выгода, полученная в результате восстановления международного туризма и торговли, быстро окупит вложенные инвестиции.

Глава ВОЗ подчеркнул, что для успешной реализации инициативы ACT Accelerator необходимы крупные инвестиции. Текущий дефицит финансирования этой программы составляет 35 млрд долларов.

– На первый взгляд, 35 миллиардов долларов - это огромные деньги. Однако, это менее одного процента от суммы, которую правительства стран G20 уже обязались выделить в рамках пакетов внутренних экономических стимулов. Или, другими словами, это примерно столько же, сколько жители Земли тратят каждые две недели на покупку сигарет, - сказал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что ВОЗ не призывает к благотворительности - речь идет о выживании мировой экономики.

– Выгода, полученная в результате восстановления международного туризма и торговли, быстро окупит вложенные инвестиции, - сказал глава ВОЗ.

Отметим, что во многих регионах мира с наступлением осени отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В ВОЗ считают, что повторного введения общенационального режима самоизоляции, который приводит к полному параличу экономики, можно избежать.

Напомним, что по самым оптимистическим прогнозам, вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине в марте следующего года.