В субботу, 26 сентября, в мире COVID-19 обнаружили у 293 000 человек. Умерло в этот день 5297 пациентов.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.
В 213 странах обнаружили 293 937 случаев заражения коронавируса. В частности 52 000 больных в странах Европы.
В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия, Великобритания, Испания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 15-м месте.
По состоянию на 26 сентября в мире зафиксировано 32,7 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 24 миллиона человек. 993 435 пациентов умерли.
Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.
Напомним, в Украине за последние сутки 26 сентября подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833.
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В субботу, 26 сентября, в мире COVID-19 обнаружили у 293 000 человек. Умерло в этот день 5297 пациентов.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.
В 213 странах обнаружили 293 937 случаев заражения коронавируса. В частности 52 000 больных в странах Европы.
В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия, Великобритания, Испания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 15-м месте.
По состоянию на 26 сентября в мире зафиксировано 32,7 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 24 миллиона человек. 993 435 пациентов умерли.
Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.
Напомним, в Украине за последние сутки 26 сентября подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833.