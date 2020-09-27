Правозащитники сообщают о минимум 70 задержанных в субботу в Минске, среди которых журналисты и музыканты.

Об этом сообщет портал TUT.BY.

Среди задержанных – журналисты Александра Эльбум (TUT.BY), Катерина Карпицкая («Наша нiва»), Мария Войтович («Еврорадио»), Марич Гриц («Белсат»), Юлия Матузова («Еврорадио», опущена).

В частности, лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании уличных музыкантов кавер-группы BEST SOUND BAN в переходе станции метро «Площади Якуба Колоса». По предварительной информации, это пять музыкантов. Их увезли вместе с музыкальными инструментами. Перед этим они исполнили песню Виктора Цоя «Перемен» в переходе, когда мимо них прошла колонна протестующих.

По состоянию на 18:23 в списке 70 фамилий, он постоянно дополняется.

В то же время, после многочисленных задержаний возле площади Якуба Коласа не осталось людей, похожих на участников марша.

Станцию метро «Площадь Победы» открыли для посадки и высадки пассажиров.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После чего в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста.