Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева заявила, что чувствует гордость, что среди многих проблемных вопросов ее округа и города за 5 лет каденции, ей удалось реализовать проект помощи детям-сиротам.

Об этом он рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Депутат отметила, что для решения проблем детей-сирот и лиц приравненных к ним, с целью внедрения семейных форм воспитания, за средства местного и государственного бюджетов было приобретено 5 жилых домов. Сегодня в Николаеве функционирует 11 домов семейного типа, в которых находится 50 детей из интернатных учреждений

– К сожалению, эта тема интересна только для узкого круга людей, но для меня это моя личная гордость, потому что я точно знаю, почти 50 детей устроены в семьи. Они изъяты из интернатных учреждений и находятся в очень хороших, комфортных условиях пребывания, - сказала Елена Киселева.

Кроме того, значительная часть детей получила социальное жилье. Из них 15 квартир в жилом комплексе «Ривьера» на Намыве.

Елена Киселева отметила, что многие сомневались в осуществлении данного. По ее словам, благодаря этим действиям, Николаев стал единственным в Украине городом, где удалось реализовать такую программу помощи сиротам.

Также депутат поблагодарила социальных работников и должностных лиц местных властей среднего звена, которые прониклись этим вопросом, подчеркнув, что благодаря их упорному труду удалось использовать возможности и помочь детям-сиротам.

Напомним, ранееглава фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Елена Киселева отчиталась о проделанной работе на своем депутатском округе за последние 5 лет.