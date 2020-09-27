Член исполкома Николаевского горсовета, глава ОГА 2005-2007 годов Александр Садыков заявил, что партия «Миколаївці» не допустит уничтожения Дома офицеров флота и возможное строительство жилых домов на его месте.

Об этом он заявил в видеоролике, который был опубликован на его странице в социальной сети Facebook.

По словам Александра Садыкова, городская власть последние 5 лет игнорировала проблемы Дома офицеров флота, что привело здание в упадок.

— Одна из центральных улиц города Николаева — Адмиральская. 5 лет нам управляет молодой и, по его словам, прогрессивный мэр. А это (указывает на Дом офицеров флота, - прим.) одно из самых значимых исторических зданий города Николаева. Дом офицеров флота, или офицерское собрание. Это душа элиты Николаева. Все это досталось к нам в наследство, но к нему мы относимся… Если бы в 2006 году совместными усилиями с Владимиром Дмитриевичем Чайкой (тогдашним мэром Николаева, - прим.) не выделили деньги на ремонт крыши, то этого здания, наверное, уже бы и не было. Сделали крышу — сохранили здание. С тех пор ничего дальше не продвинулось. Здесь проходили балы, здесь проходил прием в честь 100-летия Николаева, — сказал Александр Садыков.

Он также отметил, что городская власть намеренно не занималась зданием, чтобы потом снести его и отдать под строительство жилых домов. Александр Садков говорит, что партия «Миколаївці» не допустит этого.

— Возникает вопрос: «А почему последние 5 лет этим зданием никто не занимался, почему в заброшенном состоянии этот двор?». Просто кому-то, а мы знаем кому, хотелось всю эту территорию оттяпать и построить здесь несколько очередных девятиэтажек. Чем в большем упадке находится Дом офицеров флота, тем раньше эту территорию заберут. Партия «Миколаївці» не допустит коммерциализации этого исторического объекта! — заявил Александр Садыков.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский решил включить николаевский Дом офицеров флота в перечень объектов «Большой реставрации».