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Служба безопасности политической партии «Слуга Народа» начала проверки по факту якобы продажи всех мест в списке «Слуги Народа» в округе №97 в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Также служба безопасности проверит факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии «Слуга Народа» Александр Дубинский. Тот сказал, что Галушко якобы встречался с политическими оппонентами «Слуги Народа» в округе №97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы.
В руководстве партии отметили, что доверяют партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решают там.
— Вместе с тем высшие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек — и они ими непременно воспользуются, если факты «продажи мест» подтвердятся, — добавили в пресс-службе партии.
Там также добавили, что когда от Галушко поступит официальное письменное заявление о выходе из партии, руководящие органы партии «рассмотрят его в соответствующем уставу порядке». Подчеркивают, что о его выходе из фракции «Слуга Народа» в парламенте речь не идет.
Напомним, 27 сентября, народный депутат от фракции «Слуга Народа» Николай Галушко в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому заявил, что выходит из партии. В Верховную Раду его выбирали на 97 округе (Бровары).
По его словам, все места в списке «Слуги Народа» на местных выборах в его округе проданы, а призывы бороться с коррупционерами и старыми элитами — «это просто слова».
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Служба безопасности политической партии «Слуга Народа» начала проверки по факту якобы продажи всех мест в списке «Слуги Народа» в округе №97 в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Также служба безопасности проверит факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии «Слуга Народа» Александр Дубинский. Тот сказал, что Галушко якобы встречался с политическими оппонентами «Слуги Народа» в округе №97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы.
В руководстве партии отметили, что доверяют партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решают там.
— Вместе с тем высшие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек — и они ими непременно воспользуются, если факты «продажи мест» подтвердятся, — добавили в пресс-службе партии.
Там также добавили, что когда от Галушко поступит официальное письменное заявление о выходе из партии, руководящие органы партии «рассмотрят его в соответствующем уставу порядке». Подчеркивают, что о его выходе из фракции «Слуга Народа» в парламенте речь не идет.
Напомним, 27 сентября, народный депутат от фракции «Слуга Народа» Николай Галушко в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому заявил, что выходит из партии. В Верховную Раду его выбирали на 97 округе (Бровары).
По его словам, все места в списке «Слуги Народа» на местных выборах в его округе проданы, а призывы бороться с коррупционерами и старыми элитами — «это просто слова».