Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Также служба безопасности проверит факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии «Слуга Народа» Александр Дубинский. Тот сказал, что Галушко якобы встречался с политическими оппонентами «Слуги Народа» в округе №97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы.

В руководстве партии отметили, что доверяют партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решают там.

— Вместе с тем высшие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек — и они ими непременно воспользуются, если факты «продажи мест» подтвердятся, — добавили в пресс-службе партии.

Там также добавили, что когда от Галушко поступит официальное письменное заявление о выходе из партии, руководящие органы партии «рассмотрят его в соответствующем уставу порядке». Подчеркивают, что о его выходе из фракции «Слуга Народа» в парламенте речь не идет.

Напомним, 27 сентября, народный депутат от фракции «Слуга Народа» Николай Галушко в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому заявил, что выходит из партии. В Верховную Раду его выбирали на 97 округе (Бровары).

По его словам, все места в списке «Слуги Народа» на местных выборах в его округе проданы, а призывы бороться с коррупционерами и старыми элитами — «это просто слова».