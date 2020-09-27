Народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Галушко заявил, что выходит из партии.

Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Галушко заявил, что все места в списке «Слуги народа» в его округе проданы, а заявления о борьбе с коррупционерами и старыми элитами остались только словами.

— Владимир Александрович, в 2019 году я вместе с вами шел на выборы. После избрания вас президентом я шел вместе с вами на выборы в Верховную Раду. Весь это путь прошла со мной команда единомышленников, которая работала за идею, за изменение отношения власти к людям. Прошло почти два года, но, к сожалению, ничего не изменилось, — заявил Николай Галушко.

Нардеп добавил, что при недавнем совершении делении на районы, «исключительно с политическим подходом, кулуарная политическая игра руководства «Слуги народа» едва не уничтожила мой родной Броварской район».

— А сейчас на местных выборах все места в списках от партии «Слуга народа» были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии «Слуга народа» в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда принимать участие не будет. Поэтому я, Галушко Николай, официально заявляю о выходе из партии «Слуга народа», — отметил Николай Галушко.

Напомним, 1 сентября народного депутатп Гео Лероса исключили из парламентской фракции партии «Слуга народа».

Как известно, народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

После этого Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей. В свою очередь Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и опубликовал новые видео.

30 марта ГБР открыло дело против нардепа Лероса. 22 мая нардеп сообщил, что написал заявление о преступлении в Офис Генпрокурора, поскольку, по словам Владимира Зеленского, в Офисе президента знали о так называемых пленках Ермака еще до их обнародования, но скрыли коррупционное преступление.

29 августа Гео Леросу подожгли автомобиль в Киеве.



