Народный депутат Гео Лерос заявляет, что написал заявление о преступлении в Офис Генпрокурора, поскольку, по словам Владимира Зеленского, в Офисе президента знали о так называемых пленках Ермака еще до их обнародования, но скрыли коррупционное преступление.

Об этом он написал на своей странице в Facebook

— Сегодня я написал заявление о преступлении, про которое заявил президент на пресс-конференции. Если правоохранители не внесут ведомости о преступлении в ЕРДР, я буду добиваться этого через суд. Для меня очень странным является тот факт, что плёнки в Офисе Президента видели «ещё летом и в сентябре», где видно, что Денис Ермак проводит переговоры о продаже должностей, но даже после этого, его никто не остановил, — заявил Гео Лерос.

Речь идет о заявлении президента на пресс-конференции 20 мая, когда он заявил, что знает, кто делал записи, для чего их делал и кто хотел этими записями его шантажировать.

По словам Лероса, он считает, что никто не имеет права шантажировать президента, потому что это «серьезное преступление», и он хочет «открытого расследования, чтоб виновный понёс наказанье за преступление, за которое предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы».

Нардеп требует установить, кто из должностных лиц Офиса президента получил видеозаписи, на которых Денис Ермак проводит собеседования на высшие государственные должности и договаривается про вознаграждение, и «скрыл коррупционное преступление, став его соучастником».

По словам Лероса, в результате таких действий, преступники могли быть предупреждены, а это помогло им «замести следы, то есть, остановить назначения на должности, которые обсуждались на плёнках».

Нардеп отметил, что сам, как законопослушный гражданин, получив плёнки с записями коррупционных преступлений, «немедленно написал заявление в НАБУ и сделал эту информацию публичной, понимая, что только гласность это шанс помешать правоохранителям «слить» дело».

По словам Лероса, судя по тому, что в Офисе президента знали о пленках еще летом, а Денис Ермак продолжал ходить в ОПУ «продвигать свои исследовательские проекты», деятельность Дениса Ермака могла быть санкционирована в офисе.

Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей. В свою очередь Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и опубликовал новые видео.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых «пленок Ермака» нет состава преступления, а сами записи были сделан для того, чтобы шантажировать его.