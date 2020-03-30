Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении народного депутата из фракции «Слуга народа» Гео Лероса, который ранее обнародовал видео с якобы братом главы Офиса президента Андрея Ермака.

На них видно, как, вероятно, брат главы ОП проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

Об этом hromadske сообщил представитель ГБР Максим Билоусенко.

Он уточнил, что дело открыли по четырем статьям Уголовного кодекса. Речь идет о статье ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), ч. 2 ст. 328 (разглашение государственной тайны) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

В случае доказанного обвинения депутату грозит штраф или ограничение свободы сроком до 8 лет.

Ранее народный депутат Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и выложил новые видео.