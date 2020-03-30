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Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении народного депутата из фракции «Слуга народа» Гео Лероса, который ранее обнародовал видео с якобы братом главы Офиса президента Андрея Ермака.
На них видно, как, вероятно, брат главы ОП проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.
Об этом hromadske сообщил представитель ГБР Максим Билоусенко.
Он уточнил, что дело открыли по четырем статьям Уголовного кодекса. Речь идет о статье ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), ч. 2 ст. 328 (разглашение государственной тайны) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
В случае доказанного обвинения депутату грозит штраф или ограничение свободы сроком до 8 лет.
Ранее народный депутат Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и выложил новые видео.
Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей.
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Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении народного депутата из фракции «Слуга народа» Гео Лероса, который ранее обнародовал видео с якобы братом главы Офиса президента Андрея Ермака.
На них видно, как, вероятно, брат главы ОП проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.
Об этом hromadske сообщил представитель ГБР Максим Билоусенко.
Он уточнил, что дело открыли по четырем статьям Уголовного кодекса. Речь идет о статье ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), ч. 2 ст. 328 (разглашение государственной тайны) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
В случае доказанного обвинения депутату грозит штраф или ограничение свободы сроком до 8 лет.
Ранее народный депутат Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и выложил новые видео.
Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа