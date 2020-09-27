Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Александра Лукашенко покинуть пост президента Республики Беларусь.

Его заявление опубликовано в газете Le Journal du Dimanche.

— То, что происходит в Беларуси — это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии. Очевидно, что Лукашенко должен уйти, — заявил французский лидер.

Макрон также признался, что восхищен смелостью белорусских протестующих, которые устраивают шествия и демонстрации каждую неделю.

— Они знают, на какой риск идут, и все равно продолжают борьбу за демократию в своей стране, — отметил президент Франции.

Особого уважения, по мнению Макрона, в Беларуси вызывают женщины, которые каждую субботу проводят марши.

Президент Франции также рассказал, что обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным 14 сентября перед его встречей с Лукашенко в Сочи. Макрон в ходе разговора с российским лидером призвал Россию сыграть свою роль в урегулировании конфликта и отметил, что эта роль может быть положительной, если она подтолкнет Лукашенко к уважению избирательного права и освобождению политических заключенных.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После чего в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста.