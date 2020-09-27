Сергей Чернов

Николаевцы ждут от власти активных шагов по возрождению былой промышленной славы региона и создание условий нормальной жизни, а не выживания.

Об этом заявил доктор технических наук, заслуженный работник промышленности Украины Сергей Чернов на форуме сторонников партии «За майбутнє» в Николаеве, сообющает пресс-служба партии.

Сергей Чернов заявил, что не смотря на то, что Николаевщина является регионом с огромным научно-промышленным комплексом, власть не вкладывает в его развитие.

— На сегодняшний день большая часть предприятий остановлена и разрушена. «Зоря-Машпроект» — единственный завод, который до сих пор работает. Это предприятие знают в мире как производителя газотурбинных двигателей, который конкурирует с именитыми мировыми производителями. Эти двигатели доставляют газ в жилища украинцев и европейцев. Они установлены на кораблях многих стран. Они установлены на самых современных электростанциях, — заявил Сергей Чернов.

Сергей Чернов отметил, что из-за неумелого руководства, назначенного через непрозрачные конкурсы из Киева, николаевский завод «Зоря-Машпроект» теряет заказы, производственные мощности и лучших специалистов.

— Власть не делает ничего, чтобы возродить промышленный потенциал страны, использовать уникальные достижения и разработки местных специалистов, известные на весь мир. Поэтому нашим сотрудникам приходится уезжать из страны в поисках работы. А научно-промышленный комплекс «Зоря-Машпроект» теряет заказы и превращается в обычный ремонтный цех. Нет загрузки, нет работы - значит, нет будущего, — резюмировал Сергей Чернов.

Напомним, 18 сентября, в Николаеве прошли сборы партии «За майбутнє», на которых были представлены кандидаты в местные советы от политической силы.