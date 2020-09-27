Депутат Николаевского областного совета фракции «Наш край» Надежда Иванова считает, что при принятии бюджета либо целевой программы любая женщина в первую очередь подумает о детях, об образовании, культурном развитии, спорте и досуге для молодежи.

Об этом она заявила во время программы в программе «Контраргумент» от телеканала НИС-ТВ.

По словам Надежды Ивановой, женщина в политике понимает, что необходимо закладывать правильный фундамент для будущего поколения.

— Женщина, когда принимает программу, смотрит бюджет, она смотрит как перераспределили его. Любая женщина в этот момент подумает о детях, об их образовании, их всестороннем развитии, спорте, о молодежи, о том, какая программа будет создана сегодня и как эти вещи будут стимулировать молодежь в будущем. Мы все знаем проблемы дорог, инфраструктуры, строительства. Но женщина инстинктивно понимает, что, если мы не заложим правильный фундамент будущего, будущего нашей страны, наших детей, тогда страна и в частности Николаевщина столкнется с другими проблемами. Я хочу, чтобы наши дети жили здесь, в нашей стране, в нашем крае — Николаевщине, — рассказала Надежда Иванова.

Также депутат отметила, что, к сожалению, финансирование на многие программы, которые касаются культуры, образования распределяется по остаточному принципу в то время, когда, порой, именно в духовном и нравственном воспитании кроется вся суть формирования общества в последующие годы.

Напонмим, депутат Николаевского областного совета Надежда Иванова стала победителем в ежегодной городской программе «Человек года».

Пресс-релиз